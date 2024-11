Le fiamme hanno mandato in fumo decine di migliaia di euro di merce. Indagini in corso. L'origine del rogo potrebbe essere dolosa

BOTRICELLO (CZ) - Un negozio della “Proshop” - catena specializzata nella vendita di prodotti per la cura della casa e per l’igiene della persona - è andato distrutto nella notte in un incendio che si è sviluppato nel locale. L’allarme è scattato intorno all’una quando alcuni residenti hanno notato fumo denso e nero provenire dall’esercizio commerciale sito in pieno a Botricello, nel catanzarese. Sono partite le chiamate ai carabinieri e ai vigili del fuoco che giunti sul posto hanno avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme, per impedire che il fuoco potesse interessare altri edifici. Avviati gli accertamenti. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un incendio di natura dolosa.