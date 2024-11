Nella rissa coinvolti due uomini e i rispettivi figli. Sono stati fermati dalla polizia

COSENZA - Vecchie ruggini. Dissapori mai sanati. E una rabbia che è scoppiata in tutta la sua violenza nel luogo meno consono ad una disfida tra famiglie. Il caso ha voluto che due uomini di 55 e 56 anni con i rispettivi figli di 34 e 30 anni si incontrassero all’ospedale dell’Annunziata. Sguardi feroci, lanciati vicendevolmente tra i quattro e qualche parola di troppo hanno scatenato la rissa. Urla, imprecazioni, schiaffi, calci e pugni, mentre le persone in attesa nelle sale del triage assistevano preoccupati ed impotenti alla violenta lite. Sono intervenuti gli uomini del posto di polizia e gli agenti della Questura. C’è voluto non poco per sedare la rissa. I quattro, che se le sono date di santa ragione, sono stati fermati e denunciati anche per resistenza e lesioni ai danni dei poliziotti. Adesso sono tutti a disposizione dell’autorità giudiziaria che deciderà le misure da adottare.