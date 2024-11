Sono stati fermati dai carabinieri e consegnati ai medici per le cure

BISIGNANO (CS) - Ricovero in ospedale e arresti domiciliari per tre focosi giovani di Bisignano, comune a venti chilometri da Cosenza. Se le sono date di santa ragione, per motivi di cuore: due contro uno. Tutto alla luce del sole, nel parcheggio di un piccolo centro commerciale, e sotto gli sguardi, sembra poco preopccupati, di una piccola folla di spettatori. Un chiarimento per una donna finito male. Due fratelli di 37 e 22 anni si sono scontrati con un 23enne, pure del posto. Prima gli insulti. Poi calci, pugli e schiaffi a non finire e, a quanto pare, anche il tentativo di utilizzare nella rissa bastoni e crick tirati fuori dalle auto. La rissa è stata interrotta dall'arrivo dei carabinieri che hanno bloccato i tre contendenti e li hanno portati in ospedale, dove sono stati medicati. Di qui in caserma e la segnalazione all'autorità giudiziaria che ha disposto gli arresti domiciliari.