Una tranquilla serata tra amici si è trasformata in una rissa. Nello scontro tra due famiglie anche un accoltellato

MONTALTO UFFUGO (CS) - Una tranquilla serata tra amici si è trasformata in una rissa a suon di schiaffi, calci e pugni. E' accaduto in un appartamento del popoloso comune dell'hinterland cosentino. Due nuclei familiari, dopo aver cenato insieme si sono affrontati probabilmente per una serie di apprezzamenti poco graditi all'indirizzo delle donne del gruppo. Lo scontro oltre che in casa è proseguito anche in strada, con lanci di pietre e bottiglie. Sono stati i vicini della famiglia ospitante a dare l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri del comando provinciale di Cosenza che hanno fermato tutti i presenti. Dieci le persone portate in caserma per accertamenti. Sembra che la maggior parte dei commensali fosse ubriaca. Uno dei rumeni è stato ferito da un'arma taglio.