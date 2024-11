Continua a far discutere la vicenda sull’opportunità di trasferire i due guerrieri all’Expo di Milano. Per Maroni, la decisione spetta al Ministro Franceschini

CALABRIA - Il trasferimento dei bronzi di Riace a Milano non causerà alcun danno alle due statue. Ne è convinto il governatore della Lombardia Roberto Maroni, che assicura: "Non ci sono problemi sulla sicurezza e sul trasporto a Milano dei Bronzi di Riace in occasione dell'Expo. E poi ribadisce "Noi abbiamo fatto le nostre valutazioni, ma la decisione finale spetta al ministro Franceschini. Aspettiamo che nel giro di un paio di settimane al massimo ci dica sì o no", conclude Maroni al Meeting di Cl. ci