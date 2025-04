Un autografo ironico e affettuoso resa pubblica attraverso i social mentre il cantautore prepara il suo attesissimo tour estivo nelle strutture dell'ateneo calabrese: «A giudicare dai risultati, come porta fortuna non ci batte nessuno»

“Al Magnifico Rettore Leone, la seconda persona più popolare dell’Ateneo”. Con questa dedica scherzosa, Dario Brunori, in arte Brunori Sas, ha voluto omaggiare il Rettore dell’Università della Calabria Nicola Leone, richiamando l’ironia che da sempre contraddistingue la sua cifra artistica. Lo ha fatto regalando una copia firmata del suo ultimo e fortunato album, L’albero delle noci, che ha già raccolto ampi consensi di pubblico e critica.

Mentre i biglietti per i concerti vanno esauriti uno dopo l’altro e l’attesa cresce per il debutto del tour estivo — con partenza dal suggestivo scenario del Circo Massimo a Roma — Brunori continua a scegliere l’Unical come luogo per preparare i suoi spettacoli. È infatti nel campus dell’ateneo calabrese che l’artista sta svolgendo le prove insieme alla sua band, sfruttando le strutture messe a disposizione dall’università.

Oltre alla soddisfazione per il successo dell'artista, l’episodio testimonia il legame vivo e reciproco tra l’Università della Calabria e le sue eccellenze, in campo accademico e culturale. Una relazione che si rinnova anche nei momenti in cui la musica, l’ironia e la gratitudine si intrecciano, restituendo al territorio un senso profondo di appartenenza.