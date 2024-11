La 23esima edizione della manifestazione è in programma dal 17 al 19 novembre. Alex Franzisi, presidente dell'omonima associazione che organizza l'evento: «Le produzioni locali per valorizzare il turismo»

Assaporagionando 2023 è ai nastri di partenza. Il salone mediterraneo dei prodotti tipici, giunto alle 23esima edizione, è in programma ad Acri dal 17 al 19 novembre prossimi, nella cornice del settecentesco Palazzo Sanseverino-Falcone, che accoglierà gli stand e i visitatori per un appuntamento che si preannuncia ricca di eventi e interesse. L’evento è realizzato dall’omonima associazione, in collaborazione con il Comune di Acri.

«In questa edizione – ha spiegato Alex Franzisi, direttore di Assaporagionando - vogliamo dare risalto all'importanza della dieta mediterranea». Altro aspetto di rilevanza della 23esima edizione di Assaporagionando è «la valorizzazione delle produzioni tipiche come attrattori turistici - afferma Franzisi - oltre la stagionalità e con uno sguardo attento alle aree interne».

Assaporagionando 2023 darà spazio al progetto scientifico su “Castanicoltura e funghicoltura in Calabria”: «Crediamo fermamente che questi due prodotti caratterizzino fortemente la nostra regione e - dice Alex Franzisi -, correttamente regolamentati e sostenuti, possano dare maggior respiro al turismo regionale. Un grazie al ministro Lollobrigida per averci concesso il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste». E ancora: «Mi corre l'obbligo di ringraziane anche tutti enti patrocinanti e tutti i partner - conclude il direttore di Assaporagionando - , in particolare l'amministrazione comunale di Acri, che ha fortemente voluto la manifestazione».

Il programma

La cerimonia di inaugurazione si terrà venerdì 17 novembre alle ore 17.15. Al taglio del nastro l'attrice Daniela Terreri, madrina dell’evento, i “Giganti di Varapodio” e il tenore Stefano Tanzillo. Successivamente la cerimonia di apertura degli stand e dello street food.

Il programma della prima giornata di Assaporagionando prevede, alle 18, uno show cooking di benvenuto con omaggio di finger food, a cura dello chef Fabio Le Pera. Alle 19, invece, presentazione del progetto Assaporagionando su castagne e funghi, nel convegno su “Castanicoltura & funghicoltura in Calabria”, con l'assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo.

Sabato, alle ore 10, apertura degli stand e dello street food, mentre alle 11:30, gli studenti dell’Ipsia-Iti di Acri assisteranno ad uno show cooking de “I piatti della dieta mediterranea”, in collaborazione con il Rotary Club di Acri. Nel pomeriggio, alle 16:30, presentazione del libro “Chi Tiempu Fa?”, di Giuseppe Abbruzzo, a cura del Rotary Club di Acri e della Fondazione Padula. Sempre nella giornata di sabato, ma alle ore 18, spettacolo Musicale “Villeggiatura italiana”, con Christian Bruno e Marta Naccarato. A seguire, “Follia D’Amore”, di Maria Francesca Anastasio e Giuseppe Blefari. Alle 19:30, al Museo d'arte contemporanea di Acri (Maca), VinArte - percorso degustativo di vini.

Domenica, alle 10, apertura degli stand e dello street food. Alle 11:30, show cooking “Uovo in purgatorio”, con lo chef Enzo Barbieri. Nel pomeriggio, alle 16:30, convegno su “Cibo e ragione - La dieta mediterranea”; a seguire, spettacolo musicale “Sing & Dance” di Giada De Luca. Alle 19, appuntamento con la musica di Marco Ligabue, chitarra e voce. Alle 19:30, cerimonia di chiusura. La manifestazione sarà seguita in diretta dall'emittente locale Radio Akr.