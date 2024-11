Conclusa la kermesse che assegna un premio di trentamila euro per realizzare progetti di impresa valorizzando un bene pubblico calabrese

Nasce dall’idea della project manager Anna Laura Orrico il business contest Giovani&FuturoComune, rivolto agli studenti delle scuole superiori calabresi con l’obiettivo di stimolarne il talento, promuoverne l’autoimprenditorialità, offrire un’opportunità di affermarsi nel mondo del lavoro attraverso un concreto sostegno economico.

Riuniti in team, i ragazzi sono stati invitati ad elaborare un’idea di impresa da legare ad un bene pubblico ricadente nel territorio di uno degli otto comuni aderenti al progetto. Il percorso è articolato in diverse tappe. Il primo step ha riguardato la formazione, con laboratori sui temi dell’innovazione e della cultura d impresa. Si è passati poi alla fase della progettazione per giungere al momento della selezione dei migliori progetti. Tredici i team giunti alla finale ospitata nell’Auditorium Guarasci di Cosenza.

Una giuria composta da tecnici, esperti e giornalisti ha decretato i seguenti vincitori, uno per ogni provincia, del business contest, giunto alla seconda edizione: Progetto Otakube, un Fab Lab dedicato al mondo del cosplay, da realizzare alla Città dei Ragazzi, ideato dal team composto da Alessia Bosco, Francesco Gallo, Luigi Giordano, Erica Millea e Simone Urso;

Progetto Argomens, per il recupero e la fruibilità dell’ex cinema Argo di Rosarno, ideato dal team composto da Domenico Bellocco, Sofia Castagna, Alessandra Catalano, Francesca Ciurleo, Dario Cunsolo, Federica Orfanò, Antonio Rocco Spataro e Vincenzo Zurzolo;

Progetto Virtual Agorà, per la creazione di un percorso virtuale all’interno del Museo di Pitagora, ideato dal team composto da Ludovica Arconte, Tommaso Laporta, Tommaso Murgeri, Giulia Pugliese, Nicoll Tallarico, Bruno Valenti;

Progetto Experience House, orientato al recupero dell’ex museo della Tonnara di Vibo Valentia, ideato dal team composto da Elisabetta Artusa, Wanda Lo Schiavo, Federica Rubino e Laura Scrugli;

Progetto Microtech, per la realizzazione di un laboratorio di micro-propagazione per la creazione di piante virus esenti, ideato dal team composto da Faraf Abdelrahman, Alì Hassanin, Emanuela Laratta, Nicola Rattà e Luca Scarfone.

Le cinque idee di impresa saranno concretamente realizzate sotto forma di start up grazie al finanziamento di trentamila euro assegnato ai progetti vincitori del contest per un montepremi complessivo di 150 mila euro.

La manifestazione, ideata dalla project manager Anna Laura Orrico, è promossa da Goodwill in partneship con Giffoni Innovation Hub e con il sostegno di Talent Garden Cosenza, Fondazione Vodafone Italia e Fondazione “Con il Sud”.

Salvatore Bruno