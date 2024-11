Si indaga sulla natura dell’incendio che ha distrutto un impianto di auto demolizione. I vigili del fuoco hanno impedito il propagarsi delle fiamme sugli altri mezzi

CUCCARI (KR) - Hanno impiegato diverse ore i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone, prima di domare l’incendio che ha distrutto un impianto di auto demolizione situato a Cuccari. L’incendio scoppiato stanotte per cause ancora in corso d'accertamento ha richiesto l’intervento di due squadre e tre automezzi dei vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme che hanno rischiato di propagarsi sulle altre carcasse di autocarri parcheggiate nel piazzale, dove erano custoditi anche oli, pneumatici usurati e alcuni mezzi meccanici in buono stato. (ci)