Ogni anno ha i suoi protagonisti, nel bene e nel male. Ma noi ci siamo concentrati sui primi. Quelli che hanno contribuito a portare in alto il nome di questa, che hanno interpretato al meglio la calabresità che più ci piace, quella delle eccellenze che scaccia i pregiudizi ed esalta l’orgoglio di appartenere a questa terra.

E non sono parole scelte a caso: Orgoglio e Pregiudizio è stato il leitmotiv di tre importanti appuntamenti pubblici che hanno segnato il 2023 del nostro Network, tracciando una rotta ben definita verso obiettivi di affrancamento dagli stereotipi che purtroppo ancora condizionano la percezione collettiva della Calabria.

In questa carrellata di personaggi che vi proponiamo, dunque, è possibile ritrovare questa nostra tensione verso una nuova idea di Calabria, verso una dimensione che non sia oppressa da confini geografici netti e invalicabili come il campanilismo più becero impone.

Non vogliamo esaltare la Calabria a prescindere, ma i Calabresi. Non cerchiamo un afflato acritico, giustificato soltanto dall’appartenenza a un territorio. Per noi le radici sono ovviamente fondamentali e continueremo a prendercene cura, ma è alla chioma dell’albero sempre più grande e lussureggiante che guardiamo. I Calabresi del 2023 che vi proponiamo in questa raccolta sono i rami e le foglie di quell’albero, sono le diramazioni che produrranno nuovi frutti e nuove opportunità che potrebbero convincere i nostri giovani a restare, qualcun altro a tornare e dare la possibilità, a chi non se n’è mai andato, di intravedere un domani finalmente senza rimpianti.

È una visione ottimistica, certo, forse anche troppo alla luce di un 2023 che a livello globale ha visto sconvolgimenti geopolitici che potrebbero condizionare il futuro di intere generazioni. Ma l’ottimismo è la nostra benzina, la consapevolezza delle straordinarie potenzialità della Calabria la nostra strada e le competenze professionali il nostro motore. Vi invitiamo quindi a salire a bordo per scoprire i calabresi che abbiamo deciso di inserire nel pantheon del 2023.

Da oggi, fino ai primi giorni di gennaio, pubblicheremo le loro storie e i loro profili, raccontandovi i motivi della nostra scelta. Ci sono scienziati, artisti, magistrati, sportivi, imprenditori, studiosi ed esponenti della società civile. Abbiamo tenuto fuori la politica per due motivi: parlano già abbastanza di loro stessi da soli, ma soprattutto nessuno, nell’anno ormai agli sgoccioli, ha mostrato di essere un passo avanti, nessuno ha mostrato quel guizzo di genialità capace di accendere in tutti la speranza in un domani migliore. Merce rara, questa, anche a livello nazionale. Ma hanno tutto il 2024 per farci cambiare idea.

Dunque, buon viaggio in queste pagine e nel nuovo anno.