Non sarà quasi certamente possibile accorpare le elezioni per il rinnovo dell'assemblea di palazzo Campanella alle comunali di Reggio.

CATANZARO - Saltano le primarie istituzionali. Decisiva la rinuncia di Franco Corbelli, al cospetto della presidente facente funzioni Antonella Stasi. Decisione che verrà formalizzata contestualmente all'annuncio della data del voto calabrese.

Il 21 settembre sarà il giorno buono perchè la competizione interna si possa tenere nel centrosinistra alle quali correranno Mario Oliverio, Gianluca Callipo e Gianni Speranza. Così ha stabilito ieri sera il comitato dei Garanti riunito a Lamezia Terme. Resta solo da stabilire, a questo punto, il giorno delle secondarie. E alla luce dei fatti degli ultimi giorni, dovrebbe essere ormai imminente l'annuncio della giornata nella quale i calabresi andranno a scegliere il successore di Giuseppe Scopelliti.

La diffida del Tar, che ha dato alla Stasi non più di dieci giorni di tempo per la convocazione dei comizi elettorali, è stato il segnale chiaro che il tempo della melina è finito. I calabresi andranno alle urne in autunno. Verosimilmente il prossimo 16 Novembre per rinnovare l'assemblea dell'Astronave. La palla passa adesso nelle mani della governatrice in attesa che l'assise di palazzo Campanella si determini dopodomani sulla modifica della legge elettorale. Ad ogni modo, non sarà possibile che le regionali si tengano in concomitanza con le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Reggio Calabria, il prossimo 26 Ottobre. L'unica chance di arrivare all'election day sarebbe legata alla decisione del governo di spostare le amministrative alla terza domenica di Novembre. Ipotesi al momento remota.