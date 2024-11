Inizia il conto alla rovescia per la 23° edizione del Premio Calabria Che Lavora - Eccellenze Calabresi. L'evento è stato presentato alla Camera dei Deputati lo scorso 27 aprile ed è frutto di un attento lavoro del Comitato tecnico scientifico che quest’anno vanta un premio Nobel Chen Yang del gruppo Artemisia con il plurilaureato prof Cianciarelli.

Il gruppo organizzativo costituito dalla GB Eventi presieduto da Anna Patania e Giulio Buccinà e dal comitato tecnico scientifico presieduto da Natale Princi, hanno preparato una serata speciale nella location da sogno del Capo Sperone Resort di Palmi, dove per l’occasione si riuniranno diversi personaggi della tv e dello spettacolo.

L’appuntamento di domenica, che si svolgerà a porte chiuse a Palmi prevede una serata di gala per tutti coloro che in Calabria si sono distinti nel loro campo. Il comitato come ogni anno ha previsto che i criteri di assegnazione dei premi siano il risultato di accurate ricerche di mercato e di competenza dei settori, affinché possa emergere l’eccellenza che la nostra terra riserva al mondo intero.

Tra i nomi proposti alla presenza di importanti autorità civili, religiose e militari e tra i tanti ospiti del variegato mondo dello spettacolo tv, ci sono: l’imprenditore Nuccio Caffo, patron dell’omonima azienda Caffo per aver prodotto la migliore grappa unica di Calabria; il giornalista Pietro Comito per aver prodotto la migliore trasmissione televisiva calabrese; a Francesco Chirillo il premio per aver prodotto i migliori infusi di Calabria; a Michele Regia il premio speciale uomo calabrese dell’anno (direttore Film Festival di Reggio Calabria); a Simona Toma il premio speciale donna calabrese dell’anno (direttore editoriale di Libritalia); al parroco Salvatore Fuscà per il miglior comitato festa patronale dell’anno; a Giuseppe Currado come gestore del miglior portale web Mondo Tv; a Gianluca Rubino come miglior poeta calabrese dell’anno con il suo libro Effatà; a Vittorio Caminiti premio speciale alla carriera, a Marcello Bergamo il premio umanità e disponibilità nel sociale, a Graziano Tomarchio il premio speciale alla comunicazione, a Caterina La Marca come migliore make-up artist dell’anno, ad Antonio Lopez di Rai 3 come miglior giornalista calabrese, a Marilena Alescio come miglior cronista calabrese, a Giuseppe Romeo il premio talento musicale calabrese, a Princi Pasquale premio imprenditori calabresi con successo all’estero, a Tania Romeo il premio speciale cinema e spettacolo calabrese, a Wlady Nigro per l’idea innovativa e originale del portale Food Porn, a Mino Balzamà come migliore direttore di struttura dedito all’accoglienza calabrese, ad Arnone Antonio per aver prodotto il migliore formaggio calabrese nella coop. Silana, a Francesco Pucci il premio Top Chef dell’anno, a Salvatore Friscia il premio giovani imprenditori calabresi, a Franco Zinnato il premio speciale alla memoria calabrese, all’imprenditrice Maria Teresa Raffaele il premio resistenza nel post-pandemia in Calabria, e tantissime altre proposte del comitato tecnico scientifico per coloro che combattono in un territorio difficile e che hanno esportato all’italia e al mondo intero un’immagine più che positiva della nostra Calabria.