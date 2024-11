Il seminario dal titolo “Aspetti legali nell’Editoria Digitale” avrà come relatore l’avvocato Antonino Bizzintino, titolare dell’omonimo studio legale e consigliere dell’ordine degli avvocati di Reggio Calabria

Prosegue il ciclo di seminari del Corso di Editoria Digitale aperto a tutti ed organizzato dall’associazione Calabria Formazione onlus. Il prossimo giovedì 9 febbraio presso la Villetta De Nava della Biblioteca Comunale di Reggio Calabria, si terrà il quarto seminario dal titolo “Aspetti legali nell’editoria digitale” tenuto dall’avvocato Antonino Bizzintino, consigliere dell’ordine degli avvocati di Reggio Calabria.

Anche il seminario della scorsa settimana dal titolo “Software per l’Editoria Digitale” ha riscosso grande successo grazie ai contributi di: Fabrizio Croce, direttore di produzione di Creative 3.0, Antonio Galletta, vicepresidente di Calabria Formazione e Domenico Surace, direttore generale di Creative 3.0.

Domenico Surace ha più volte rimarcato la sua inclinazione per il libro cartaceo, pur ammettendo di essere stato un pioniere in Calabria per quanto riguarda l’introduzione dei sistemi di stampa digitale industriale, scelta questa che ha portato la sua società Creative 3.0 ad essere il primo centro stampa digitale del mezzogiorno d’Italia. Per Surace, per il quale la qualità del prodotto stampato è il parametro più importante, la differenza tra il processo tipografico tradizionale e quello digitale risiede unicamente nella velocità.

Sull’equilibrio tra ebook e libri stampati, Antonio Galletta ha illustrato le principali nozioni del mondo della grafica digitale (quali ad esempio, la differenza tra vettoriale e bitmap, gli spazi colore, ecc.), presentando anche diversi software, molti dei quali ancora poco noti al grande pubblico nonostante siano estremamente potenti e versatili oltre che open source (e quindi gratuiti) o dal costo relativamente modesto.

Quindi l’intervento di Fabrizio Croce incentrato sulle tecniche e sull’intero processo che trasforma l’idea in libro stampato, soffermandosi, tra l’altro, sulla gestione delle fasi di pre-printing.

In conclusione Giorgio Nordo ha ringraziato e consegnato una pergamena a suggello della giornata. L’associazione Calabria Formazione ricorda che il corso è aperto a tutti e prevede l’impiego dell'innovativa formula della "Formazione Solidale", una modalità di erogazione di servizi formativi che non contempla alcun obbligo di pagamento ma solo un eventuale contributo volontario che ciascuno, secondo le proprie disponibilità, potrà versare in qualunque momento (anche alla fine del ciclo di seminari) e che verrà utilizzato per l’organizzazione di ulteriori corsi specialistici.

