La Calabria cambia volto e diventa un set cinematografico a cielo aperto. Al momento sarebbero in atto addirittura trentasei produzioni. Tra queste, una riguarda il film Diabolik 3, che vanta un cast stellare, con la partecipazione di attori che vanno da Miriam Leone a Valerio Mastrandrea, passando per Monica Bellucci. Le riprese saranno effettuate anche a Palmi e a Praia a Mare. Lo ha rivelato Anton Giulio Grande, commissario della Film Commission Calabria, in una intervista rilasciata nelle scorse ore al giornale Affari Italiani, precisando che i prossimi progetti saranno presentati nei festival più importanti d'Europa, ovvero quelli che si tengono a Cannes, Venezia, Roma e Berlino.

Riprese anche sull'isola Dino?

Top secret, al momento le date delle riprese e i luoghi precisi che interesseranno i set. Di certo è che Palmi e Praia hanno delle spiagge e posti incantevoli che ben si prestano alle luci della ribalta. Nelle acque antistanti la cittadina altotirrenica, poi, c'è l'imponente Isola Dino, che soltanto di recente, e dopo un lunghissimo iter giudiziario, è tornata ai cittadini dopo mezzo secolo di gestione affidata ai privati. Negli anni l'isola più grande della Calabria ha rinunciato a fare da palcoscenico ad importanti iniziative, forse anche a causa delle mancate autorizzazioni e di problemi burocratici legati. Tra le tante, quella che avrebbe consentito di girare lo spot di un nota compagnia telefonica con protagonista una delle showgirl più belle e amate d'Italia. Che sia arrivata, finalmente, l'ora del riscatto?