Un reel da oltre 300mila visualizzazioni in tre giorni, ed è ancora in crescita. Un ragionamento teso a smontare le classifiche che vogliono la Calabria ultima in Italia per qualità della vita. Poco più di un minuto realizzato da Franco Laratta, giornalista e conduttore di LaC Tv, per la sua rubrica In 60 secondi con il nome franco26306 e il marchio LaCNews24, sulla sua pagina Tik Tok.

E non è tutto, lo straordinario successo del reel è confermato da circa 12000 commenti quasi tutti favorevoli alla Calabria e alla sua capacità di accogliere e trattare bene le persone. E oltre 15000 like.

Un reel di Franco Laratta totalizza oltre 300mila visualizzazioni e migliaia di commenti (tutti positivi per la Calabria)

I commenti provengono da molte regioni italiane e anche dall’estero (Germania,Svizzera, Francia e anche dagli Stati Uniti). Possiamo citarne solo qualcuno preso a caso:

Francesco Restivo: “In Calabria ti senti sempre a casa! E lo dice un siciliano”.

E ancora Santino Katia Putrin: «buongiorno, ha raccontato la Reale Faccia della nostra Amata Calabria».

C’è poi Lauretta Ambrosini: «io sono stata a Crotone e la prima volta che sono andata al bar a far colazione ho chiesto se per caso il conto non fosse sbagliato, perché qua da me la pago il doppio». Carmela Campisano: «Hai ragione perfettamente! È tutto vero».

Maury.grande: «purtroppo la Calabria non sa approfittare dell'oro che ha! In molti posti il turismo gli dà fastidio».

Pasqualina Pizzimenti: «complimenti! Credo che lei sia del sud, ma anche se non lo fosse ha capito benissimo l'umanità che ci contraddistingue».

Nunzio. S.: «questo è il Sud, noi simm ru' Sud».

Max Coll: «io ho visitato la Calabria e sono rimasto sbalordito dalla bellezza del territorio e dalle persone meravigliose che ho incontrato e tutto era sempre improntato su la bellezza e la gentilezza umana».



Ancora il commento di Mimma: «confermo ogni singola parola del video, per esperienza personale da Milano mi sono trasferita in Calabria, ed è vero la qualità della vita dei rapporti umani è inestimabile».

Filippina Rodinó: «una terra fantastica»

Joconte58: «sono venuto in vacanza (dal Lazio sud) varie volte: un mare meraviglioso (anche la parte ionica) e cibo buonissimo. Ospitalità+++».

Antoniobaldasseri: «sono stato spesso sul Pollino posto incantevole, gente cordiale. Sono pienamente d'accordo».

Francy54: «tutta verità ho sposato un Cetrarese e sono calabrese di adozione. Ho portato amici piemontesi per anni e sono stati sorpresi e non poco... stupiti da tanta

disponibilità».

Biagio p.: «la Calabria ha tutto e soprattutto le persone hanno cordialità e ospitalità senza nulla a pretendere, peccato ke nessuno investe in questa bellissima regione»

Ferraro Angelo: «sono d'accordo con Lei, quello che manca al nord è il calore l'affetto. Pensi che lavoro a casa della gente che fa fatica a salutarti.. Viva la Calabria».



Pochi i commenti negativi, essenzialmente riferiti a disservizi, difficoltà nei collegamenti e alcuni ritardi organizzativi. Ma tutti concordi sulle bellezze naturali e paesaggistiche e sull’accoglienza dei calabresi. Tanti raccontano episodi positivi che hanno vissuto personalmente.

Il reel è visibile sulla pagina Tik Tok ( franco26306 ) e Instagram di Franco Laratta (franco_laratta) e sulla pagina Instagram di LaC News24.