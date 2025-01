L’autrice ha raccontato come nasce l’idea della raccolta degli abbinamenti tra le tante pizze provate in giro per l’Italia e una serie di vini. L’evento a Gioia Tauro

Mercoledi 22 gennaio si è tenuta la presentazione del libro “Calici & Spicchi” di Antonella Amodio, edito da Malvarosa Editore, con la partecipazione dell’autrice che ha raccontato come nasce l’idea della raccolta degli abbinamenti tra le tante pizze provate in giro per l’Italia e una serie di vini, al Gioja's a Gioia Tauro.

L'evento è stato organizzato da Rosella Ruggiero, vicepresidente di Saturnalia, associazione di promozione sociale conosciuta in Calabria in particolare per l’organizzazione dell’evento regionale di enoturismo “Vicoli diVini”, nel centro storico di Vibo Valentia.

Protagonista della serata la giornalista e sommelier Antonella Amodio che, durante la presentazione del suo libro, primo libro ufficiale dedicato allo speciale pairing, ha raccontato il suo lavoro e la sua grande passione per il mondo dell’arte bianca e del vino.

«Il nuovo libro Calici & Spicchi, dedicato alla mappatura globale della pizza e del vino, non si limita a essere un semplice manuale per abbinare correttamente il vino alla pizza o una guida alle pizzerie da me selezionate. È anche una narrazione degli ingredienti che si intrecciano come condimenti della pizza, e che rispecchiano profondamente le tradizioni locali, raccontando storie di usi e costumi dei paesi del mondo e la grande biodiversità dei territori».

Il dibattito è stato coordinato dalle esperte sommelier Cristina Raffaele e Claudia Maremonti, che hanno intervistato i protagonisti della serata, tra cui i produttori dei vini calabresi scelti per gli abbinamenti della cena, cinque cantine presenti, una per provincia.

La prefazione del libro è a cura di Luciano Pignataro, giornalista, scrittore e gastronomo, ideatore e responsabile di Luciano Pignataro Wine & Food Blog, che negli anni ha dimostrato grande interesse e attenzione per i vini calabresi.