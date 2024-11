L'amministratore dell'azienda Giuseppe Antonio Accroglianò: «Abbiamo deciso metterci in gioco partendo dalla terza città della Calabria per favorire l'accesso diretto agli Internet Exchange Europei»

Nasce in Calabria, a Corigliano Rossano, Calix (Calabria Internet Exchange) il primo e unico nodo di interscambio internet nel Meridione d'Italia.

«Abbiamo deciso metterci in gioco - riferisce la nota dell'amministratore unico della EuropSYS Telecomunicazioni, Giuseppe Antonio Accroglianò - partendo dalla terza città della Calabria, Corigliano Rossano, per favorire l'accesso diretto agli Internet Exchange Europei. Operiamo in regime di traparenza e neutralità, con una proposta tariffaria diversificata che consente agli operatori di scegliere le varie soluzioni di interconnessione peering e di traporto».

«Al fine di ridurre il gap qualitativo della connettività ad internet tra nord e sud - prosegue la nota - nonché favorire l'accesso alle reti del Mediterraneo da una parte e del resto dell'Ue dall'altra, la EuropSYS Telecomunicazioni ha inteso investire in Calabria. Investimenti fatti e sostenuti, per favorire un passaggio qualitativo ai soggetti che operano nel centro e sud Italia e per gli operatori del basso Mediterraneo. L'obbiettivo principale di Calix sono di rilanciare il ruolo della Calabria e dell'Italia nell'ambiente internazionale delle telecomunicazioni, offrire servizi di peering e di trasporto agli operatori, consentendo un abbattimento dei costi sulla 'long distance' e di trasporto, ridurre le latenze di traffico tra le reti tra nord e sud e resto dell'Europa e del Mondo. Una particolare attenzione su Corigliano Rossano e dell'alto Ionio, quale transito naturale e punto di accesso ai paesi del Mediterraneo, con l'opportunità di una crescita 'comune'».