Tanta musica, divertimento e street food per animare le ultime sere d’estate. Tutto pronto per “CantaVibo”, il festival 2024 dedicato alle vecchie glorie del panorama musicale vibonese e alle scuole di ballo alla ribalta. L’appuntamento è per sabato 14 settembre, dalle ore 19.00, nella pinetina del Liceo artistico a Vibo Valentia. L’iniziativa viene realizzata dall’amministrazione comunale in sinergia con l’associazione carnascialesca Dog days production.

La kermesse omaggerà il mondo musicale volato in cielo e alcuni personaggi simbolo tra cui Felice Muscaglione, Lello Muschella, Tony Reale, Pino Mazzini, Selene, Mimmo Sposato. Il programma prevede alle 19 l’esibizione delle scuole di ballo, alle 20.30 il CantaVibo festival e alle 22 Dog days disco anni ’80 e ’90 con il dj Jo Russ. A fare da cornice: street food con la panineria e le crepes e il pizza party.