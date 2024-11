Gli uomini della Guardia Costiera in azione lungo la fascia jonica nel tratto tra Cirò e Soverato. Interventi per avaria ad un acquascooter e ad un’imbarcazione

CROTONE – Il personale della Capitaneria di porto di Crotone ha effettuato due soccorsi in mare lungo il litorale da Cirò Marina a Soverato. Il primo intervento ha riguarda un acquascooter, in località Le Cannella, con due persone a bordo che non riuscivano a rientrare a riva. Una seconda operazione ha riguardato un natante con quattro persone a bordo che aveva perso in mare il motore fuor bordo. A Cropani è stato ritrovato un bambino che si era allontanato dai genitori.