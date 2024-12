«Occasione straordinaria e di impatto che coinvolge non solo i reggini ma tutta la nostra Regione. Come lo scorso anno a Crotone, oggi tocca a Reggio Calabria ospitare il grande evento. Una fantastica opportunità per la nostra Regione che ha visto in queste settimane raggiungere numeri importanti da record di visitatori e turisti che hanno letteralmente invaso la città e tutta la provincia, occupando tutte le strutture alberghiere e ricettive della città e registrando presenze nei musei e luoghi di interesse culturale e turistico, determinando un forte impulso all’economia locale». È quanto dichiara l’assessore al Turismo Giovanni Calabrese, raggiungendo Reggio Calabria, pronta ad accogliere dal kilometro più bello d’Italia, il grande concerto in diretta su Rai 1 “L’Anno che verrà” alla presenza di artisti della musica e televisione italiana.



«Un’azione strategica ed interessante – continua Calabrese - promossa dalla Regione Calabria con Calabria Film Commission e Calabria Straordinaria grazie all’accordo triennale con la Rai, felice intuizione del nostro presidente Roberto Occhiuto che consente di portare le bellezze e la positività della Calabria nelle case di milioni di italiani. Una vetrina fantastica dal valore aggiunto per mostrare la bellezza della nostra regione, vera protagonista del nostro Paese tra cultura, arte, paesaggi e, grazie a questa opportunità, apriremo il 2025 affascinando e invitando tutta Italia a raggiungere e visitare i nostri luoghi, incentivando il turismo e valorizzando il nostro patrimonio».



«Il palcoscenico della Rai – rimarca l’esponente della Giunta Occhiuto - sarà il palcoscenico per tutta la Calabria che si appresta a far vivere un turismo per tutte le stagioni, sfruttando i nuovi collegamenti sull’aeroporto dello Stretto, in vista anche dell’anno giubilare, altra azione strategica che la Regione ha proposto per rafforzare la propria immagine internazionale che accoglierà una crescente comunità di turisti delle Radici per visitare una terra ricca di spiritualità e cultura. Una bella soddisfazione come assessore al turismo vivere a pieno questa bella pagina di storia per la nostra Regione, grazie anche a tutti i Dipartimenti, dirigenti, dipendenti della Regione, che lavorano per garantire servizi e opportunità».



Calabrese, in qualità di assessore con delega anche al Lavoro, conclude rivolgendo «un ringraziamento a tutti gli uomini e donne, operatori, volontari artisti, organizzatori, Forze dell’ordine, che stasera, lavoreranno per garantire sicurezza e offrire uno spettacolo straordinario a tutti i calabresi e a tutti gli italiani».