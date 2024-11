La vicenda è avvenuta nei giorni scorsi a Bova Marina, nel Reggino. Denunciato il proprietario dei caprini

Ha lasciato 50 capre libere di pascolare incustodite, e gli animali si sono introdotti nel cimitero comunale danneggiando numerosi ornamenti funebri.

La vicenda è accaduto sabato scorso a Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria, dove i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà il proprietario dei caprini, Z.A. di 44 anni, per i reati di danneggiamento di cose destinate a pubblica utilità o reverenza ed introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, su luoghi destinati a uso pubblico. (fonte Agi)