Un contingente del quarto reggimento di Roma è giunto in Calabria per attività di controllo nelle aree interne

Per tutto il mese di luglio il rifugio del Cupone ospiterà un contingente di carabinieri a cavallo guidato dal tenente Fabiola Garello. Saranno impiegati per servizi di controlli del territorio nelle aree più interne ed impervie della Calabria per la prevenzione di reati ambientali e per contrastare le attività di bracconaggio, il taglio indiscriminato di alberi nei boschi, il rischio di incendi.

Il contingente fa parte del quarto reggimento di carabinieri a cavallo di stanza a Roma. Questa mattina due elementi del contingente hanno presidiato il centro storico di Cosenza, attirando l’attenzione di turisti e curiosi. I militari erano accompagnati dal tenente Fabiola Garello e dal comandante provinciale dei carabinieri di Cosenza Fabio Ottaviani.