Il colonnello Piero Sutera lascia la guida del Comando provinciale Carabinieri di Cosenza per assumere il comando del Reparto carabinieri della Presidenza della Repubblica. Al suo posto arriverà il colonnello Saverio Agostino Spoto, dal Comando generale dell'Arma. «Ho ricordi splendidi e tante emozioni che mi porterò dietro nell'incarico che andrò a ricoprire» ha detto Sutera congedandosi dai giornalisti dopo avere guidato il Comando provinciale dal 25 ottobre del 2017.

«Sono stati anni complessi - ha aggiunto - e per vostro tramite voglio ringraziare i cosentini per la vicinanza mostrata a me e ai miei carabinieri in tutti questi anni, anche e soprattutto nei momenti difficili. Mi porto dietro il ricordo indelebile di una terra fantastica. Il mio grazie più grande va ai carabinieri, uomini e donne straordinari che hanno indossato con fierezza gli alamari e giornalmente, anche quando il loro servizio era più invisibile, hanno portato un pezzo di legalità nella provincia di Cosenza e lo hanno fatto con la testa e con il cuore».