Lasciano Reggio Calabria, perché destinati ad altri incarichi, i vertici del Comando provinciale dei carabinieri. Il colonnello Marco Guerrini, comandante provinciale, arrivato a Reggio nel 2020, va al Comando generale dell'Arma come Capo ufficio operazioni, mentre il colonnello Massimiliano Galasso, che ha avuto negli ultimi quattro anni la responsabilità del Reparto operativo, assume l'incarico di Comandante provinciale di Barletta, Andria e Trani.

I due ufficiali hanno incontrato stamattina i giornalisti per un saluto ed un commiato. Guerrini e Galasso, in particolare, hanno

ringraziato i rappresentanti della stampa per la loro collaborazione ed espresso sentimenti di gratitudine per la città di Reggio Calabria.

Nuovo comandante provinciale di Reggio Calabria sarà il colonnello Cesario Totaro, che lascia il comando del Reggimento

carabinieri della Lombardia, mentre ad assumere il comando del Reparto operativo sarà il tenente colonnello Antonio Merola,

attuale docente della Scuola ufficiali dei carabinieri.