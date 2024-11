Andrà ad assumere un nuovo incarico al Comando generale dell'Arma di Roma. La cerimonia di commiato dalla Calabria si è svolta a Catanzaro

Il colonnello Lorenzo Falferi lascia il comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria per assumere un nuovo incarico al comando generale dell'Arma di Roma. La cerimonia di commiato dalla Calabria si è svolta oggi a Catanzaro, a Comando Legione Carabinieri , alla presenza del Generale di Brigata Andrea Rispoli.

"Il generale Rispoli, durante la cerimonia di saluto, ha voluto - si legge in un comunicato - sottolineare le caratteristiche umane e professionali del Colonnello Falferi, che lascia la provincia reggina dopo quattro anni alla guida del prestigioso comando, dove, alle sue direttive, sono stati raggiunti molteplici ed importanti risultati nella lotta alla 'ndrangheta, non per ultimo la cattura del secondo latitante più pericoloso in ambito internazionale. Il colonnello Falferi - è scritto infine - è stato destinato ad un prestigioso incarico nella capitale presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri".