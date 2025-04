Nella frazione Marina il problema si ripresenterebbe puntualmente da un anno a questa parte, rubinetti a secco per giorni e disagi crescenti: «Prima succedeva solo d’estate, ora in continuazione»

«Siamo senz’acqua da quattro giorni. E non è la prima volta». È la denuncia esasperata di un cittadino di Cariati, V. S., che da troppo ormai – dichiara – si scontra con un disservizio che si ripresenta di mese in mese.

«Prima succedeva solo d’estate, da un anno a questa parte succede anche negli altri mesi», denuncia. Il problema, racconta V. S., a Cariati Marina dal 2019 arriva puntuale con la bella stagione: «Sono arrivato a spendere tra 1.200 e i 1.500 euro per poter fare la doccia e le pulizie quotidiane».

Ora, però, il disagio sarebbe aumentato in maniera insopportabile. Anche perché spesso la sospensione avverrebbe senza alcun preavviso: a volte il Comune informa che c’è qualche guasto, a volte il blocco arriva e basta. «Ho due figli piccoli, uno di soli tre mesi – dice V.S. –, non è concepibile non riuscire a lavarlo come si deve, con il rischio che si sviluppino infezioni o altri problemi legati alla mancanza di igiene».

I rubinetti, secondo quanto denunciato dal cittadino cariatese, resterebbero a secco quasi ogni mese per qualche giorno. Due, tre giorni o quattro, come stavolta, poi la situazione torna alla normalità. Ma non dura molto. «A Pasqua e Pasquetta eravamo di nuovo senz’acqua», lamenta.

V. S. avrebbe anche provato a rivolgersi al Comune per avere chiarimenti: «Ogni volta mi è stato risposto che stanno risolvendo. Ma poi puntualmente siamo di nuovo in queste condizioni».

Non sapendo più cosa fare, oggi ha deciso di affidare le sue lamentele alla stampa. Sperando che questo serva a farsi ascoltare.