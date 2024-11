Contribuire alla crescita italiana, con una particolare attenzione alle tematiche della salvaguardia delle categorie più fragili, del mondo dell’arte e dell’aiuto verso i giovani. Si è svolto con queste premesse, a Roma, il 56° Congresso del Notariato, appuntamento in cui circa duemila notai hanno potuto fare il punto sul presente e sul futuro della categoria.

Il meeting sarà protagonista nella prossima puntata di Piazza Parlamento, in onda stasera su LaC Tv, condotta dal direttore editoriale Alessandro Russo. Fra le testimonianze che hanno arricchito questo episodio le voci delle figure dirigenziali che hanno organizzato e animato le tre tavole rotonde del Congresso: Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, Elena Sodano, presidente dell’associazione Ragi Onlus, Giorgio Sotira, Ceo Civita Mostre e Musei, e i consiglieri del Congresso Rocco Guglielmo, Diego Barone, e Alessandra Mascellaro.

«Siamo contenti di incontrare l’ordine notarile - ha spiegato il ministro Locatelli -. Settimana prossima ricostituirò il tavolo che abbiamo in collaborazione con l’ordine, dobbiamo occuparci di molti temi. Possiamo offrire alle persone risposte concrete: ho intenzione di emanare il prima possibile i decreti legislativi per la legge delega sulla disabilità, va fatta il prima possibile».

«Siamo qui per sottolineare l’importanza del nostro ruolo - ha sottolineato Elena Sodano - vogliamo dare risposte e far sì che siano ricche di pragmatismo, confidando che le istituzioni accolgano quanto prodotto in appuntamenti del genere». Piazza Parlamento va in onda ogni mercoledì e venerdì alle 20 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, canale 411 TvSat e 820 di Sky. Puoi rivedere la puntata su LaC Play.