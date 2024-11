A registrare il dato un apposito studio che ha analizzato i prezzi settimanali di tutti i comuni bandiera blu d’Italia per il periodo di luglio e agosto

In Calabria i comuni a cui è stata assegnata la Bandiera blu sono 5 e in media nel loro territorio il costo per l’affitto di un bilocale per le vacanze estive, esclusa la settimana di Ferragosto, è di 450 euro a settimana.

A registrare il dato uno studio di Casa.it che ha analizzato i prezzi settimanali di tutti i comuni bandiera blu d’Italia per il periodo di luglio e agosto.

Tra le località turistiche vincitrici di questo riconoscimento più economiche c'è Cirò Marina dove è possibile affittare a 360 euro a settimana. Per le altre quattro città della regione, i prezzi delle case vacanza rimangono medio-bassi a Trebisacce, dove si può soggiornare a 440 euro, e a Roccella Ionica, che richiede una spesa di 448.

La meta più richiesta per l'intero territorio è Melissa, con affitti da 455 euro a settimana. Praia a Mare si classifica, invece, come la più costosa (550 euro).