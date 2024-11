La Procura Generale contesta l'ammissibilità della richiesta di prescrizione inoltrata dagli avvocati dell'ex parlamentare.

ROMA - Udienza a porte chiuse davanti alla rima Sezione Penale della Corte di Cassazione. Al vaglio dei giudici l’istanza di prescrizione presentata dai legali dell’ex parlamentare di Forza Italia, Amedeo Matacena, condannato in via definitiva, il 5 giugno del 2013, a 5 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo i difensori di Matacena, la prescrizione per i reati contestati al loro assistito sarebbe scattata già in aprile. Inoltre, secondo i legali, la pena comminata sarebbe superiore a quella prevista dalla legge. Sulla richiesta si pronuncerà il collegio giudicante presieduto da Maria Cristina Siotto. Il verdetto è atteso per la tarda serata di oggi o per domani.