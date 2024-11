Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Reggio Calabria accogliendo la richiesta formulata dai difensori della donna

REGGIO CALABRIA – E’ tornata in libertà Raffaella De Carolis, madre dell’ex parlamentare Amedeo Matacena. La donna è coinvolta nell’inchiesta sul tentativo di far fuggire in Libano il figlio, che tre settimane fa ha portato all’arresto di sei persone, tra cui l’ex ministro dell’Interno Claudio Scajola. Per la De Carolis dopo il provvedimento di fermo il giudice per le indagini preliminari aveva disposto gli arresti domiciliari. Stamani il Tribunale del Riesame ha accolto la richiesta di scarcerazione avanzata dai legali della donna. Il Tdr si è anche pronunciato sulla richiesta di scarcerazione avanzata per Martino Politi, collaboratore di Amedeo Matacena, rimasto in carcere dopo il provvedimento di fermo. I giudici in questo caso hanno concesso gli arresti domiciliari.