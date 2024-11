La Federazione Giovani democratici attiva servizi per permettere agli studenti con difficoltà e alle loro famiglie di segnalare le loro storie di disagio

Ha suscitato reazioni contrastanti il “caso Roccisano”. A prendere carta e penna, la Federazione “Giovani Democratici” di Catanzaro, intervenuta tramite nota. Questo il contenuto.

«Scriviamo dopo aver seguito il servizio di Report sui diritti degli studenti diversamente abili che ogni giorno frequentano le scuole di Catanzaro e della provincia per crescere, formarsi ed imparare nonostante tutte le difficoltà.

A quelle difficoltà la politica è obbligata a rispondere con maggiore attenzione, non c'è dubbio. Da diverse analisi già rivelate ci sono scuole della città e nella provincia dove permangono le barriere architettoniche e pochi sono i servizi che vanno incontro alle disabilità. Si sono fatti passi avanti rispetto al passato, ma vogliamo il massimo e non ci accontentiamo del normale perché, nonostante tutto, gli studenti diversamente abili non mollano e dimostrano di essere più forti di tutti noi messi insieme.

Siamo convinti che l'operato dell'assessore Roccisano sia stato fino ad oggi sensibile alle problematiche degli studenti con disabilità e continuerà sicuramente in quest'ottica. Comprendiamo però le difficoltà di chi vive questo genere di problemi, specie nell'aprire un dialogo con le Istituzioni. Per arginare questo fenomeno, come Giovani Democratici della provincia di Catanzaro, abbiamo deciso di fare la nostra parte attivando un punto di riferimento per le istanze degli studenti.

Da oggi è attiva la mail studentiabilmentediversi.fdscz@gmail.com, alla quale tutti gli studenti in situazioni di difficoltà potranno segnalare la loro storia. Sarà nostra premura portare le segnalazioni all'attenzione della Regione Calabria e dell'assessore Roccisano, garantendo il massimo rispetto con il nostro totale impegno».

Il comunicato porta la firma di: Domenico Tallarico, segretario Gd Federazione Catanzaro; Jacopo Lauria, responsabile Gd scuola e saperi; Marco Rotella, federazione degli Studenti e Maria Giulia Sestito, responsabile Gd regionale alla scuola.