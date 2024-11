La moglie dell'ex deputato forzista Amedeo Matacena, latitante a Dubai, è stata arrestata nel maggio scorso con l'accusa di aver favorito la latitanza del marito

REGGIO CALABRIA - Chiara Rizzo potrà comunicare con i due figli tutti i giorni. La moglie dell'ex deputato Amedeo Matacena, arrestata nell'operazione Brekfast, si trova attualmente agli arresti domiciliari a Messina ed è accusata di rocurata inosservanza di pena e intestazione fittizia di beni. Nell'ambito della stessa inchiesta, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, finì in manette, nel maggio scorso, anche l'ex ministro Claudio Scjola, accusato, a sua volta, di procurata inosservanza di pena a favore dell'ex armatore di Forza Italia attualmente latitante a Dubai. Matacena deve scontare nel nostro paese una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa, recentemente ridotta a 3 anni dalla Corte di Cassazione. (lc)