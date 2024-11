Tramite le risorse la Calabria andrà a soddisfare le competenze, relative all’anno 2016, per l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione e mobilità in deroga

Sono 12 le Regioni destinatarie di quasi 163 milioni. Tra queste, anche la Calabria che potrà, tramite le risorse sopracitate, soddisfare le competenze, relative all’anno 2016 per l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione e mobilità in deroga.

Tramite decreto, a firma del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti (in foto), e del ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, vengono assegnati 162.828.217 euro per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, con riferimento, appunto, a competenze relative all'anno 2016.

All’interno del decreto, inoltre, si prevede, per le Regioni, la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri stabiliti nel decreto 83473 del 1 agosto 2014, nella misura del 5 per cento delle risorse a esse attribuite.

Le Regioni interessate sono: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.