Sono 150mila euro di fondi Pnrr e serviranno a rifare i sistemi antincendio della scuola media di via Feliciazza, a Lauropoli. Il Comune di Cassano all’Ionio li ha ottenuti con una candidatura presentata nei mesi scorsi, e i consiglieri comunali di maggioranza attribuiscono il risultato all’amministrazione guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini, che a loro dire ha dimostrato di saper «programmare interventi, intercettare risorse e dare risposte concrete alle esigenze del territorio». L’edificio di via Feliciazza è tra i più vecchi del territorio comunale e ha bisogno da tempo di manutenzione straordinaria. La candidatura puntava proprio sull’adeguamento delle sue condizioni di sicurezza. Con le risorse ora disponibili si può aprire il cantiere, la cui chiusura è prevista entro il 30 aprile 2027. Studenti, docenti e personale sono i primi a beneficiare dei lavori, e la nota dei consiglieri parte da loro: «La sicurezza delle scuole rappresenta una priorità assoluta. Investire sull’efficienza dei sistemi antincendio significa tutelare gli studenti, gli insegnanti, il personale scolastico e tutti coloro che quotidianamente vivono questi ambienti». Era, scrivono, «un impegno assunto con la comunità di Lauropoli», e i consiglieri si dicono soddisfatti di averlo mantenuto. Nella stessa nota c’è spazio per una replica a chi, negli ultimi tempi, aveva messo in discussione la capacità dell’amministrazione di ottenere finanziamenti: «I fatti e i risultati conseguiti sono la migliore risposta alle polemiche – affermano i consiglieri –. Il nostro lavoro prosegue con serietà, programmazione e attenzione alle necessità della comunità». Il finanziamento, aggiungono, dimostra che l’impegno dell’amministrazione «produce risultati tangibili» e che la strada intrapresa «è quella giusta».

Da qui l’annuncio che il lavoro per intercettare nuove risorse andrà avanti, con interventi su servizi, strutture pubbliche e qualità della vita dei cittadini. «Quello della scuola di Lauropoli è un risultato importante – concludono i consiglieri – ma non sarà certamente l’ultimo».