Biagio Tancredi è stato un pioniere dell’agricoltura moderna, un imprenditore e un sindacalista che ha segnato la storia di Cassano e dell’intero territorio. Figura centrale nella ricostituzione della Confagricoltura provinciale e nella nascita del Consorzio Agrario e di Bonifica di Sibari nel 1950, ha lavorato per il progresso agricolo e sociale, promuovendo il benessere della comunità con un impegno costante e instancabile.

Nei giorni scorsi, il Teatro Comunale di Cassano ha ospitato la presentazione del libro che ripercorre la sua storia, scritto da Salvatore Cataldi. Un’opera nata con l’intento di restituire memoria a un uomo che, nonostante il suo grande impatto sulla comunità, rischiava di essere dimenticato. L’amministrazione comunale, già nel 2023, aveva intitolato una piazza a Tancredi, ma il libro rappresenta un ulteriore tassello per mantenere vivo il suo ricordo. Il sindaco Giovanni Papasso ha ricordato come l’amministrazione, nel giugno 2023, abbia dedicato una piazzetta a Tancredi, sottolineandone il valore per la comunità.

L’evento è stato promosso dal Rotary Club Sibari Magna Grecia Cassano All’Ionio, con il Fan Club Bertoli di Lauropoli e il patrocinio del Comune di Cassano All’Ionio. Un’iniziativa per rendere omaggio a una figura simbolo dell’agricoltura e del lavoro. Biagio Tancredi è stato un uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia agricola e sociale di Cassano. A sottolinearlo è il sindaco Gianni Papasso, che ne ha ricordato il ruolo di pioniere dell’agricoltura moderna e il suo legame indissolubile con il territorio.

«Tancredi è un cittadino puro sangue di Cassano, un grande agricoltore che ha amato tantissimo il suo territorio – ha dichiarato Papasso –. È stato uno dei pionieri dell’agricoltura moderna e ancora oggi si vedono i segni della sua attività». Una figura che l’amministrazione comunale ha già omaggiato con l’intitolazione di una piazza e che ora viene celebrata attraverso la pubblicazione del libro di Salvatore Cataldi.

Biagio Tancredi, memoria di un gigante del territorio

L’opera nasce con l’intento di restituire memoria a una figura che, nonostante il grande impatto avuto sulla comunità, era caduta nell’oblio.

«Tancredi è stato un gigante del nostro territorio – racconta Cataldi – e ricordarlo è un atto dovuto. Era un uomo del dare prima dell’avere e ha lavorato instancabilmente per lo sviluppo dell’agricoltura e del territorio».

Oltre a essere un imprenditore agricolo, Tancredi ha avuto un ruolo chiave nella ricostituzione della Confagricoltura provinciale e nella nascita del Consorzio Agrario e di Bonifica di Sibari nel 1950, accanto a Don Camillo Toscano. Non un latifondista, ma un uomo stimato per le sue idee e per il suo attivismo, tanto da essere scelto per rappresentare gli agricoltori in diversi enti di rilievo. Il libro ripercorre le sue battaglie, il suo impegno per la comunità e il suo contributo alla crescita del territorio. Tancredi fu anche tra i promotori della fondazione dell’Università della Calabria, un aspetto poco conosciuto della sua storia.

«Mi ha colpito il suo coraggio e il suo mettersi a disposizione della collettività – spiega l’autore –. Non lavorava solo per la sua azienda, ma per far decollare l’intero territorio».

«Uomini illuminati che hanno lasciato un’eredità fondamentale. Se non avessero promosso la bonifica della piana di Sibari, oggi l’agricoltura d’eccellenza che conosciamo non esisterebbe». Oltre al suo contributo in ambito agricolo, Tancredi si è distinto anche nel campo della cultura. Nel 1950 fondò a Lauropoli uno dei primi cinema all’aperto, un’innovazione per l’epoca, e fu tra coloro che sostennero gli scavi archeologici di Sibari, finanziando il 2% delle ricerche.

Luisa Polino, presidente del Rotary Club Sibari Magna Grecia Cassano Ionio, spiega le motivazioni che hanno portato il club a sostenere la presentazione del libro di Salvatore Cataldi su Biagio Tancredi. Un’iniziativa che il Rotary ha ritenuto in linea con i propri valori, riconoscendo nella figura di Tancredi un esempio di dedizione alla comunità e ai lavoratori. «Il libro ci è sembrato perfettamente in sintonia con i principi del Rotary – spiega la Polino – perché racconta la storia di un uomo che è stato al servizio delle persone, degli ultimi, di coloro che si sporcano le mani con il lavoro». Un impegno che rispecchia il pensiero di Paul Harris, fondatore del Rotary, secondo cui servire l’umanità è la cosa più importante che possiamo fare. La presidente sottolinea l’importanza di non dimenticare questi esempi di altruismo e dedizione, soprattutto in un’epoca in cui certi valori sembrano offuscati. «Valori oggi perduti? Non da tutti» conclude, lasciando spazio alla speranza che il senso del servizio e dell’impegno sociale possano ancora essere punti di riferimento per le nuove generazioni.