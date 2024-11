Il nonno Michele Salerno, primo segretario della Federazione giovanile del Partito comunista di Cosenza era nato nel piccolo borgo dell’area urbana. Alla cerimonia sarà presente anche il papà Eric Salerno, storico inviato in Medioriente del Messaggero

Con una delibera approvata nel giugno del 2023 il consiglio comunale di Castiglione Cosentino ha conferito la cittadinanza onoraria al giornalista Andrea Salerno. Scrittore, sceneggiatore, autore di programmi Tv ed attuale direttore de La7 e de La7d, Salerno sarà nel piccolo centro dell’area urbana sabato prossimo 23 novembre per ricevere il prestigioso riconoscimento nel corso di una manifestazione in programma alle ore 17 nel Frantoio dei Saperi. L’appuntamento sarà introdotto dal sindaco Salvatore Magarò. Successivamente Andrea Salerno sarà intervistato da Ernesto Apa, avvocato esperto di media, sul tema La televisione nel nuovo ecosistema digitale.

Atteso anche Eric Salerno

Al nonno di Andrea, Michele Salerno, la comunità di Castiglione Cosentino ha intitolato un parco pubblico all’ingresso del paese. Attivo militante del Partito Comunista d’Italia ne fu il primo segretario della federazione giovanile di Cosenza ma nell’ottobre 1923, perseguitato dai gerarchi fascisti, emigrò negli Stati Uniti dove già si trovavano il padre e lo zio. A New York da Michele Salerno nacque poi nel 1939 Eric Salerno, storico inviato del Messaggero in Medioriente, il quale ha mantenuto solidi legami con la comunità castiglionese. In occasione della cerimonia di sabato è stata annunciata anche la sua presenza.