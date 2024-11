Il capo della polizia Franco Gabrielli sarà presto in Calabria per prendere parte alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede del commissariato di Castrovillari. Lo si apprende da fonti vicine alla Questura di Cosenza.

Trasloco imminente

I nuovi e più ampi locali ubicati in Via XX Settembre sono da tempo pronti ad accogliere gli agenti in una struttura più moderna e funzionale rispetto a quella in cui il presidio di sicurezza venne collocato fin dalla sua istituzione, nel 1991. Esercita la propria giurisdizione su 39 comuni, per una popolazione complessiva di circa 120mila abitanti.

Incremento dell'organico

Anche per questo le organizzazioni sindacali coglieranno l’occasione della presenza di Gabrielli nella città del Pollino, per chiedere un incremento dell’organico, tale da adeguare il contingente all’ampio raggio d’azione in cui gli uomini in servizio nel commissariato, devono operare. Il taglio del nastro, secondo quanto si è appreso, è fissato per il 23 luglio prossimo.