Decretato lo scioglimento dell'amministrazione guidata da Domenico Lo Polito (Pd), in carica dal 2012

CASTROVILLARI - A Castrovillari finisce l'era Lo Polito dopo solo due anni di amministrazione. Nove consiglieri comunali (sei di minoranza, tre di maggioranza di centrosinistra, due eletti col Psi e uno con l'Udc) hanno rassegnato le dimissioni decretando così lo scioglimento del Consiglio e la fine anticipata della legislatura, guidata dall'esponente del Pd, in carica dal 2012.

"Sono molto amareggiato - ha detto il Sindaco - non perché non sono più sindaco ma per la città. La fase che stiamo vivendo è una fase molto importante per la città di Castrovillari. Ci sono finanziamenti che devono essere concretizzati entro 30 giorni, si tratta di circa 12 milioni di euro che riguardano i Piani locali di lavoro, i Pisl e finanziamenti per la depurazione".

"Da subito - ha concluso Lo Polito - fornisco la mia disponibilità al commissario in modo da fornirgli tutte le indicazioni affinché questi finanziamenti non vengano persi".