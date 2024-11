Al bando aveva anche partecipato Asd Gruppo atletico sportivo escluso nella fase di valutazione dei requisiti

Con il punteggio complessivo di 74,05 e un canone annuo pari a 7.590 euro oltre iva, l’associazione “Calabria swim race” si è aggiudicata l’affidamento in concessione d’uso dei campi da tennis “Silvio Giancotti” di proprietà comunale, situati nel quartiere Pontepiccolo a Catanzaro. La durata dell’appalto è di nove anni.

Le procedure di gara sono state espletate dalla commissione giudicatrice, composta da tecnici interni dell’ente, presieduta da Gennaro Amato e composta da Diana Minniti e Giovanni Quattromani. Le funzioni di segretario verbalizzante e responsabile della verifica dei requisiti sono state svolte da Rosaria Passanti.

Al bando per ottenere la concessione dell’impianto sportivo aveva anche partecipato Asd Gruppo atletico sportivo di Vincenzi Pizzarri escluso nella fase di apertura delle buste e di valutazione dei requisiti. La commissione presieduta dal Rup, Franco Greco, aveva ritenuto di dover escludere l’associazione poiché il plico consegnato “non contiene all’interno, per come previsto dal disciplinare di gara le Buste A - Documentazione amministrativa, Busta B - Offerta tecnica e Busta C - Offerta economica”.

l.c.