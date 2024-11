Il movimento ha organizzato una manifestazione per criticare gli interessi che maturano dietro la gestione dei flussi migratori

Si sta svolgendo a Catanzaro una manifestazione indetta dal movimento Alpocat per manifestare contro lo sfruttamento dei flussi migratori. Alternativa popolare, associazione che si richiama ai valori nazionalistici, ha inteso, infatti, organizzare un corteo che sta attraversando la via principale della città per affermare un secco no al “business dell’immigrazione”. “Noi non ci poniamo contro l’immigrazione come fenomeno in sé stesso – ha chiarito il referente Stefano Mellea – ma contro gli interessi che maturano all’ombra delle cooperative nate per la gestione dei centri di accoglienza e per facilitare l’integrazione dei migranti”.

Luana Costa