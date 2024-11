Ieri prima della convention elettorale il ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina ha rassicurato il presidente dell’Upi Enzo Bruno

Seguirà con attenzione la drammatica situazione in cui versano le Province calabresi che, come nel resto del Paese, avranno difficoltà ad approvare i bilanci entro il 30 giugno a causa della mancanza di risorse sufficienti, pregiudicando il mantenimento di servizi fondamentali come la sicurezza dei cittadini. È l’impegno del ministro per le Politiche agricole, Maurizio Martina, ieri a Catanzaro per sostenere il candidato sindaco del centrosinistra Vincenzo Ciconte, che prima della convention elettorale ha incontrato il presidente dell’Upi Calabria, e presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno. Al ministro Martina, Bruno ha rappresentato anche le preoccupazioni dell’Upi nazionale, nella sua veste di componente del direttivo nazionale, mobilitato in maniera permanente per scongiurare le conseguenze negative dell’attuale contesto economico su servizi e occupazione.

Il ministro Martina ha rassicurato Bruno: interesserà il Governo per arrivare all’individuazione in tempi rapidi di una soluzione capace di venire incontro alle istanze degli enti intermedi che al momento non hanno risorse sufficienti ad esercitare funzioni fondamentali come la manutenzione delle strade provinciali e degli edifici scolastici, oltre che la tutela ambientale. Il presidente Bruno ha consegnato a Martina un documento firmato dai vertici delle Province calabresi finalizzato a “sensibilizzare il Governo sulla drammatica situazione degli Enti intermedi - che il referendum dello scorso 4 dicembre ha determinato di mantenere in Costituzione - sollecitando interventi urgenti per il mantenimento dei servizi affidati nell’interesse prioritario della sicurezza dei cittadini”.

l.c.