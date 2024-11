Il Comune di Catanzaro è stato premiato al Parlamento Europeo di Bruxelles come European City/Town/Community/Region of Sport. A ritirare il premio al Gran Gala della città belga l'assessore allo Sport, Nino Cosentino, e l'assessore al Turismo, Antonio Borelli.

«Catanzaro città dello sport 2023 - afferma Cosentino - è un percorso iniziato già nel 2021 e che stiamo portando avanti per valorizzare una delle prerogative di questa Amministrazione. Lo sport è inclusione, socialità e arricchimento, soprattutto per i giovani. L'anno prossimo sarà un anno di eventi e occasioni di crescita per tutti gli appassionati di tutte le discipline: Catanzaro è una città aperta e lo dimostrerà nelle attività che realizzeremo nelle strutture, nelle piazze, con le associazioni e le scuole».