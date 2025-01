Cresce il malcontento tra gli abitanti di via Trapani, zona sud di Catanzaro, che da circa due anni vedono la via principale di accesso alle abitazioni chiusa a causa dei lavori per la realizzazione della nuova metropolitana. Lavori che dovevano essere consegnati ad aprile 2024 ma che purtroppo perdurano a tempo indeterminato (non vi sono affissi neanche i cartelloni di sicurezza e di termine dei lavori in prossimità del cantiere).

È quanto si legge in una nota diffusa dai residenti della zona che sottolineano come per sopperire a tale situazione è stata creata una stradina temporanea che costeggia la stazione delle ferrovie della Calabria di Catanzaro Lido dove giornalmente transitano con difficoltà mezzi da cantiere, automobili, furgoni e quant'altro.

Un problema ancora più acuito in quanto detta stradina da qualche giorno è anche ostruita da mezzi di movimento terra e camion per lavori dovuti sempre alla nuova linea metropolitana aumentando i disagi per gli abitanti di via Trapani costretti ad assistere impotenti a lunghe ed interminabili file per l'ingresso e uscita dalla zona di residenza.

È necessario che il comune prenda consapevolezza che una situazione del genere non potrà durare chissà quanto altro tempo provocando disagi e danni che vanno ben oltre l’aspetto della viabilità, fino a colpire direttamente la sfera della sicurezza, del lavoro, della vita quotidiana di tutti i cittadini della zona.