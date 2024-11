L’intervento è finalizzato al riassetto ambientale di un’area del pieno centro storico compromessa da malattie che hanno colpito molte delle piante esistenti

Alla presenza dell’assessore alle Grandi opere del comune di Catanzaro, Rossana Gnasso, sono stati consegnati questa mattina all’impresa aggiudicatrice del geometra Maurizio Scutieri, i lavori del ripristino del verde ornamentale di piazza Matteotti. L’intervento, voluto dall’amministrazione Abramo è finalizzato al riassetto ambientale di un’area del pieno centro storico particolarmente compromessa da malattie che hanno colpito molte delle piante esistenti. Le palme presenti sia nel giardino storico di Piazza Matteotti, precisamente di fronte al palazzo del Tribunale, sia nella piazza Rotella sono state infatti distrutte dal cosiddetto punteruolo rosso. La perizia consegnata questa mattina prevede, dunque, il ripristino ornamentale del verde e la sostituzione di undici palme compromesse dalla malattia, di cui otto nel giardino storico e tre presenti nella piazza Rotella.

“L’amministrazione Abramo - ha spiegato l’assessore Gnasso - in considerazione del fatto che il giardino storico di Piazza Matteotti rientra tra i beni paesaggistici della città che merita di essere salvaguardato, ha ritenuto fondamentale il ripristino della massa vegetale distrutta nei due giardini collocando nuove piante non attaccabili dal parassita. Del problema - ha proseguito - è stata preventivamente, investito l'architetto Giorgio Ceraudo, della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggisti della Calabria, il quale si è espresso favorevolmente alla sostituzione della specie con altri esemplari rispondenti all'epoca storica e non aggredibili dal punteruolo rosso”.

l.c.