Gli scrutini risultano ancora in corso. Mancano dati ufficiali ma la lista Insieme sarebbe in caduta libera

I principali organi accademici sarebbero tutti saldamente in mano a Primavera studentesca. Risultano ancora in corso in queste ore all'ateneo catanzarese gli scrutini per il rinnovo delle cariche studentesche ma già in mattinata sono stati resi noti i primi risultati sebbene non ancora ufficiali. A contendersi la rappresentanza erano due associazioni: Insieme e Primavera studentesca. Proprio quest'ultima con un colpo di coda inaspettato è infine riuscita a piazzare i propri rappresentanti all'interno degli organi maggiormente rappresentativi, rompendo una tradizione che ha sempre visto prevalere la lista Insieme.

Secondo i primi dati confluiti ma non ancora ufficiali il Consiglio d'Amministrazione sarebbe stato espugnato dal candidato di Primavera studentesca, Saverio Gerace; stessa sorte è toccata al Nucleo di valutazione dove a prevelere è stato Gaetano Stirparo sempre rappresentante di Primavera studentesca. In perfetto equilibrio, come peraltro ormai risaputo, le nomine per il Senato accademico che sarebbero andate al candidato di Insieme per quello di indirizzo medico con Vincenzo Bosco e a Primavera quello di indirizzo legale con Michele Caruso.

Luana Costa