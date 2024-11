La misura si è resa necessaria per motivi igienico sanitari constatata l’impossibilità di usufruire del servizio idrico

A causa dei disagi determinati dall’interruzione della fornitura di acqua potabile nel centro storico di Catanzaro, il sindaco ha disposto per domani sabato 14 ottobre la sospensione delle attività didattiche in dodici scuole della città. In particolare il provvedimento riguarda: i plessi Fontana Vecchia, Mazzini, Maddalena e Carbone dell’IC Catanzaro est; scuola comunale “G.Pepe”; Liceo Cardinale Sirleto; convitto “P.Galluppi”; istituto commerciale “Grimaldi” via Alessandro Turco; liceo scientifico “Siciliani”; istituto tecnico industriale “E.Scalfaro”; Liceo artistico di piazza Le Pera; istituto Magistrale via Acri. Il provvedimento si è reso necessario per motivi igienico sanitari, a salvaguardia della salute degli studenti, dei docenti e degli operatori scolastici, constatata l’impossibilità di usufruire del servizio idrico.

l.c.