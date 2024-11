La Regione ha rassicurato il Comune sugli interventi da effettuare sulla condotta Alli-Magisano la cui rottura ha determinato una crisi idrica in città

La Regione si è impegnata a mette in atto tutte le procedure per accelerare gli interventi di messa in sicurezza dell’acquedotto “Simeri - Passante” che alimenta la città di Catanzaro e i Comuni di Simeri Crichi, Sellia Marina, Cropani e Botricello, sul litorale ionico. Alla riunione in prefettura, presieduta dal prefetto Maria Luisa Latella, hanno partecipato il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo e il dirigente dell’ufficio acquedotto Antonio Morelli. La riunione, chiesta dal sindaco Abramo, è servita per fare il punto sui diversi interventi che attendono da anni una risposta da parte della Regione e della Sorical. La Regione, presente l’assessore alle Infrastrutture Roberto Musmanno e Francesco Viscomi, ha illustrato nel dettaglio tutti gli interventi programmati e lo stato di attuazione.

Vasche di accumulo a rischio frana

Particolare attenzione è stata data al dissesto idrogeologico che interessa la collina dove sono ubicate le vasche di accumulo da 75mila metri cubi di acqua proveniente dalla diga del Passante e l’impianto di rilancio dell’acqua grezza. Sorical ha consegnato alla Regione il progetto definitivo di consolidamento della parete per poter accedere ai finanziamenti che il Dipartimento Infrastrutture ha già individuato, pari a 3,8 milioni di euro, tra economie e fondi dell’accordo di programma “Mitigazione del Rischio Idrogeologico”, il cui Comitato d’indirizzo e controllo è stato convocato a Roma per il 12 dicembre 2017. Per gennaio la Regione conta di avere le risorse per mettere nelle condizioni la Sorical di procedere con la gara d’appalto e l’avvio, prima dell’estate dei cantieri, approfittando della minore portata idrica del fiume.

Sp 25

Riguardo, invece, l’altro intervento di sistemazione della condotta unitamente dalla Sp 25, la Provincia di Catanzaro ha convocato una conferenza dei servizi per lunedì 4 dicembre 2017. A valle della Conferenza la Provincia di Catanzaro sarà in grado di fornire ulteriori dettagli tecnici sul progetto e un cronoprogramma attendibile dell’intervento. La Regione a settembre ha già anticipato il 30% dei 10 milioni di euro (fondi Pac) previsti per l’intervento.

!banner!

Vasche di emergenza

Altro intervento di ripristino del Campo Pozzi Alli chiusi nella fase di passaggio dell’infrastruttura dalla ex Casmez alla Regione con un intervento di 2,6 milioni di euro. Nel febbraio del 2014 la SoRiCal trasmetteva alla Regione un progetto preliminare con lo scopo di fornire una fonte ausiliaria e alternativa di acqua grezza all’impianto di potabilizzazione di Santa Domenica, funzione assolta proprio per la posizione dell’area del campo pozzi sito in prossimità dell’ultimo tratto dell’adduttrice “Vasche di Magisano Impianto di potabilizzazione di Santa Domenica”, che dall’alveo, in posizione protetta, si sviluppa lungo le pendici circostanti fino al potabilizzatore. La scelta è inoltre vantaggiosa per la presenza in sito della fornitura elettrica in media tensione, proprio perché il campo pozzi è stato attivo fino al 1982. Qualora si verificasse una rottura dell’adduttrice nel tratto di monte, l’attivazione dei nuovi pozzi, per il tempo necessario, consentirebbe di mantenere la fornitura idrica alla città di Catanzaro e contemporaneamente ripristinare l’interruzione. La ristrutturazione del campo pozzi prevede la costruzione di n. 3 pozzi, della profondità di 60 m, oltre ad un quarto pozzo, denominato pilota e già realizzato nella campagna di indagini e prove in situ per la richiesta di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso potabile. A oggi, è stata rilasciata dal competente Dipartimento regionale ai LL.PP. la concessione esplorativa, per l’espletamento delle prove di emungimento e l’analisi della qualità delle acque emunte, che hanno fornito buoni risultati. Con decreto del 16.10.2017 del Dipartimento regionale Agricoltura è stato disposta la reintegra del terreno, dove insiste il campo pozzi, a favore de Comune di Catanzaro, notificando al Comune il provvedimento. Si è attualmente in attesa che il Comune di Catanzaro proceda alla relativa sdemanializzazione. Si prevedono 6/8 mesi per l’affidamento dei lavori e altri 6/8 per i lavori.

Nuovi progetti

L’assessore Musmanno ha ricordato che, nel corso di recenti incontri tenutisi presso la Cittadella Regionale a Germaneto fra i rappresentanti politici e tecnici della Regione e del comune di Catanzaro, la SoRiCal Spa, il presidente della Regione Mario Oliverio ha manifestato disponibilità a reperire ulteriori risorse finanziarie per il finanziamento di interventi che aumentino il livello di sicurezza dell’acquedotto Simeri – Passante. Al fine di valutare le esigenze economiche e le possibilità tecniche di intervento, è stato chiesto alla SoRiCal Spa di elaborare una nuova proposta progettuale. La SoRiCal Spa si è impegnata a fornire la proposta progettuale in questione entro il 31 gennaio 2018.

l.c.