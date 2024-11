Le due infrastrutture che avrebbero consentito di mettere in sicurezza il sistema idraulico a servizio della città sono rimaste impigliate in farraginosi iter burocratici

Si profilano tempi ancora lunghi per la sistemazione delle opere che consentirebbero di mettere complessivamente in sicurezza il sistema idrico catanzarese. L'ultimo inverno è stato particolarmente duro per la città, più di una volta piegata da disservizi e carenze ma questo potrebbe non essere l'ultimo considerato i lunghi iter burocratici che hanno frenato la realizzazione delle opere previste. L'estate avrebbe dovuto rappresentare una tappa importante per la riorganizzazione e rifunzionalizzazione del sistema a servizio della città ma il cronoprogramma è slittato e con ogni probabilità per la realizzazione delle due infrastrutture si dovrà ancora attendere.

Le vasche di Magisano

Priorità da parte di Sorical è stata data alla progettazione del tratto del fiume Alli in corrispondenza delle vasche di modulazione di Magisano dove si è verificata la destabilizzazione dei blocchi di ancoraggio e sostegno della condotta di scarico, lo scalzamento e l’erosione del versante con conseguente frana che ha interessato il piazzale dell’edificio di rilancio. A febbraio 2017 Sorical ha presentato alla Regione un progetto preliminare di consolidamento delle pareti rocciose del valore di 3,7 milioni di euro. Il 5 luglio è stata convocata la conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto definitivo. Con separato procedimento amministrativo è stata richiesta l’attivazione della procedura per la Verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione d’impatto ambientale) del progetto definitivo per il quale è stata già decretata la non assoggettabilità. Qualora in Conferenza di servizi non dovessero emergere necessità di introdurre modifiche sostanziali si potrà giungere ad una rapidissima approvazione e alla pubblicazione della gara d’appalto.

Strada Provinciale 25

Si profilano tempi lunghi anche per la sistemazione della strada provinciale 25 che ingloba una porzione di condotta a servizio della città e che lo scorso anno è stata all'origine di gravi disservizi. L’intervento dovrà essere realizzato dall’amministrazione Provinciale e il bando di gara per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori risulta pubblicato a gennaio. La commissione esaminatrice sta ultimando proprio in questi giorni la disamina delle offerte per l’assegnazione dell’appalto.