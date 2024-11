La manifestazione si è svolta nel parco di recente riqualificato e inaugurato dall’amministrazione comunale nel quartiere marinaro

“Una giornata splendida, che ha regalato emozioni e divertimento a migliaia di cittadini”. Così il sindaco Sergio Abramo ha commentato la festa al parco Gaslini svoltasi nella giornata di ieri in occasione della ricorrenza del Primo Maggio. “Tra musica ed esibizioni di vario genere – ha proseguito il primo cittadino – si è animato un parco dalle mille potenzialità che sorge a ridosso del mare ed offre la possibilità a grandi e piccoli di vivere il tempo libero in assoluta serenità”.

“Un ringraziamento doveroso va ai ragazzi che si sono occupati dell’organizzazione dell’evento, che con passione, impegno e competenza hanno messo a punto un programma che è riuscito nell’intento di soddisfare le esigenze dei giovani, ma anche delle famiglie. Unire le forze e collaborare, in questo caso con titolari di alcuni locali del quartiere marinaro, credo siano gli ingredienti che non devono mancare se si vogliono ottenere risultati ottimali. Una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato vuole dire continuare a perseguire una crescita lungimirante per la nostra città”.

l.c.