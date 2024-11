Gli studenti della Scuola primaria dell'Istituto comprensivo Don Milani sono stati ospiti della Prefettura del capoluogo e ricevuti da Raffaele Cannizzaro

Questa mattina, martedì 25 febbraio 2014, una rappresentanza degli alunni della Scuola primaria dell'Istituto Comprensivo ''Don Milani'' di Catanzaro, frequentanti la classe quinta elementare del Plesso Sama' sono stati ospiti della Prefettura di Catanzaro e sono stati ricevuti dal Prefetto, Raffaele Cannizzaro, insieme ai Vice Prefetti Aggiunti, Eugenio Pitaro e Valeria Richichi.

L'incontro ha fatto seguito a quello tenutosi la settimana scorsa, quando erano intervenuti in Prefettura alcuni studenti del Liceo Scientifico ''Fermi'' di Catanzaro Lido. I giovanissimi alunni, accompagnati dal Dirigente Scolastico, Antonio Caligiuri, dal Dirigente Vicario, Concetta Passafaro, nonche' dalle Ins. Elisabetta Pileggi e Rosa Peta, hanno intervistato il Prefetto, ponendogli domande su mafia, immigrazione, ordine pubblico, protezione civile ed organizzazione interna della Prefettura.

Il Prefetto ha risposto, fornendo informazioni dettagliate. Gli alunni hanno mostrato evidente interesse ed hanno dato sfogo alle proprie curiosita'. Nel corso dell'incontro, i bambini hanno consegnato al Prefetto una lettera da far recapitare ai due Maro' italiani, attualmente in India, con la quale hanno espresso la loro solidarieta' e la speranza di un celere ritorno in Patria. Hanno poi salutato il Vice Prefetto Vicario, Dott. Osvaldo Caccuri ed il Capo di Gabinetto, Dott.ssa Costanza Pino ed hanno visitato il Salone di rappresentanza del Prefetto; la Sala del Tricolore e la Sala Operativa di Protezione Civile. L'incontro odierno, si legge in una nota, rappresenta un ulteriore tassello nel percorso intrapreso dal Prefetto, il cui intendimento e' quello di avvicinare quanto piu' possibile il mondo delle Istituzioni ai cittadini comuni e, particolarmente, ai piu' giovani.